(Vídeo) L'actuació de la policia en l'operació antidroga del Pas de la Casa

La policia va detenir dilluns quatre persones en el marc d’una operació contra el tràfic de drogues que s’ha efectuat per ordre judicial al Pas de la Casa. Es tracta de tres homes de 33, 38 i 50 anys, i una dona de 46, tots quatre residents al país.

Els registres han permès a la Policia confiscar un total de 342 grams de cocaïna, tant en roca com en dosis preparades per a la venda, 26 grams de metamfetamina, 342 grams d’haixix, 70 grams de marihuana i alguna petita quantitat d’èxtasi. A més, s’han trobat més de 17.600 euros en efectiu, una màquina per comptar bitllets, cinc bàscules de precisió i estris destinats al tràfic d’estupefaents.