Isabel de la Parte relleva Xavier Llovera al capdavant del departament de Patrimoni Cultural

Andorra la VellaIsabel de la Parte serà la nova directora del departament de Patrimoni Cultural. La fins ara cap d'àrea de Béns Immobles, passa a assumir el càrrec que ostentava Xavier Llovera, que s'ha jubilat després d'haver estat prop de 39 anys vinculat a l'administració. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu del Govern, Eric Jover, ha agraït els anys de dedicació i de feina al servei del patrimoni cultural del país.

Llovera va ser el primer director del departament de Patrimoni amb el primer Govern després de l'aprovació de la Constitució. Al llarg de tots aquests anys ha estat estretament vinculat amb projectes relacionats amb la recerca històrica i l'arqueologia del país, com per exemple el jaciment de la Feixa del Moro, impulsant la Ruta del Ferro i el programa Primera Pedra i ajudant en la creació i impuls del museu de la Casa Rull (2000) i del museu Fàbrica Reig (2003). A més, Llovera també es va vincular amb el projecte de Centre d'interpretació de la Farga Rossell i la Ruta del ferro que va merèixer un reconeixement del Consell d'Europa i va ser impulsor de les monografies de recerca històrica de Patrimoni Cultural.

Per la seva banda, de la Parte es troba oficialment vinculada al ministeri de Cultura des del 1996. Va estudiar a la universitat Rovira i Virgili, on ha participat de projectes de recerca diversos. En el marc del departament de Patrimoni Cultural ha participat en investigacions diverses sobre els canvis econòmics, socials i culturals que s'han produït al país al llarg del segle XX. També ha participat en els projectes museològics i museogràfics del museu de la Casa Rull (2000) i del museu Fàbrica Reig (2003), així com a exposicions.

Entre les seves publicacions destaquen: ''La casa a Andorra. Dues històries de família' (Alta Fulla i Govern d'Andorra, 2000) amb l'historiador David Mas; 'Famílies, 20 maneres de viure' (Fundació Julià Reig, 2004); 'Història de la literatura oral catalana' (Publicacions Universitat Rovira i Virgili, Universitat d'Alacant i Universitat de les Illes Balears, 2017) coordinat pels filòlegs Carme Oriol i Emili Samper; 'Pastures Comunes i ramaderia a Andorra' (Govern d'Andorra i Cenma, 2020) amb altres autors; i més recentment 'Cal Rafeló, l'antiga fàbrica Reig' (Fundació Julià reig, 2021) amb l'antropòleg Albert Moncusí.