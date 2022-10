Halloween a Epizen

Estem a pocs dies per acabar el mes i ja sabem què ens espera per aquest 31 d'octubre. La nit més terrorífica de l'any la tenim a tocar i des d'Epizen s'esperen moltes sorpreses. El centre comercial es converteix en el destí de Halloween a Andorra i això comporta moments de diversió, suspens i de por, perquè no dir-ho.

El punt de partida de la celebració serà dijous al vespre, amb l’estrena d’una ambientació en la façana de l’emblemàtic edifici d’Epizen que canviarà de color per donar pas a tonalitats que recorden una carbassa gegant. L’equip del centre comercial es disfressarà per l’ocasió i els passadissos del centre comercial més gran d’Andorra s’ompliran d’elements decoratius inspirats en les clàssiques carabasses de Halloween.

L’organització convida a tots els clients d’Epizen a afegir-se a la festa i visitar el centre amb disfresses que recordin personatges propis d’aquesta celebració. Els qui ho facin podran participar en el concurs de disfresses i optar a algun dels premis que se sortejaran valorats cadascun en 150€.

A l’òptica Iblú, per aquells que vulguin la mirada més original, es posaran a la venda lentilles especials inspirades en els personatges més emblemàtics de Halloween. Una bona opció per acabar de donar el toc definitiu a cada disfressa. En diversos punts del centre s’habilitaran espais destinats a fer-hi tallers infantils, amb pinta-cares perquè els més menuts de casa puguin transformar-se en el personatge que més els agradi. A més, durant tot el cap de setmana, a IO: Electro & Home es projectaran pel·lícules relacionades amb la temàtica.

Tot plegat, una nodrida agenda d’activitats perquè durant uns dies Epizen es converteix en l’epicentre de les celebracions de Halloween a Andorra.