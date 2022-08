Prepara el nou curs escolar amb facilitats

De mica en mica ens anem incorporant a la rutina. Enyorada per uns i odiada per altres. Ara és moment de començar a posar ordre i mirar com encarar el nou curs escolar. Les famílies amb fills, aquests dies previs d'inici de curs aprofiten per comprar el material escolar, renovar l'armari de cara a la tardor-hivern, omplir el rebost, entre altres tasques. És el moment de fer front a un seguit de despeses que a molts ens porta de cap.

Pyrénées Andorra facilita al màxim totes aquestes compres proposant un programa de finançament que consisteix a cobrar totes aquestes les compres realitzades al mes de setembre en dues quotes. Quotes que es passaran a cobrar a finals d'octubre (31/10/2022), la primera, i a finals de novembre (30/11/2022), la segona. Fins al 21 de setembre podràs gaudir d'aquesta promoció en les compres realitzades a Pyrénées Andorra, IO: Electro&Home i Carrefour Epizen sense interessos addicionals i amb un únic pagament de 9,41 € en concepte d'obertura de dossier.

Si ja disposes d'un compte bancari andorrà i l'App My Pyri o gaudeixes de la My Pyri Pay ja pots sol·licitar la promoció abans del 21 de setembre al servei d'Atenció al Client, a la quarta planta de Pyrénées Andorra o bé clicant sobre aquest enllaç .