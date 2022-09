Unnic obrirà les portes al gener

Andorra la VellaEl casino i el centre d'oci Unnic obriran al gener. Ho ha manifestat el conseller assessor de Jocs S.A., Marc Martos, qui ha assenyalat que els treballs de construcció s'estan desenvolupant a bon ritme i que la manca de materials que els va obligar a demanar una pròrroga al Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) s'ha solucionat, almenys en gran part, durant el passat mes d'agost. "És veritat que fins al mes de juliol vam tenir molts problemes de subministrament, però hem tingut un mes d'agost molt bo, tot i que, paradoxalment és una època complicada per un tema de construcció, i si no hi ha un daltabaix, obrirem bastant abans", ha exposat, tot indicant que estan començant a tancar compromisos perquè el centre pugui ser una realitat al gener.

D'aquesta manera, l'objectiu de l'empresa és no esgotar la pròrroga de sis mesos que els va concedir el CRAJ i que finalitza el pròxim 4 de març. Així doncs, el seu director, Xavier Bardina, s'ha pronunciat en relació amb l'ajornament de l'obertura del centre d'oci nocturn i ha apuntat que els motius presentats per Jocs S.A. "estaven prou justificats", sigui per l'endarreriment en l'entrega de materials com per les demores causades per la pandèmia i ha confirmat que els treballs es troben dintre del calendari i que, "si no hi ha un daltabaix, la previsió és obrir abans".

A banda, i en referència a l'escola de crupiers, que ha donat el tret de sortida a les formacions aquesta setmana, el director del casino, Josep Dos Santos, ha informat que hi ha una cinquantena d'alumnes dividits en un torn de matí i un altre de tarda i que encara no han finalitzat el període de selecció. En aquest sentit, ha fet el punt sobre la paritat dels futurs treballadors del casino i la seva procedència, destacant que tots els candidats són residents al Principat i que un 35% són nacionals, malgrat que la voluntat final és assolir un 50%.

Quant al nombre d'assalariats, per engegar amb l'activitat es necessiten 86 persones, de les quals una quarantena han d'estar formades en taules de joc i la resta es distribueixen entre recepcionistes, caixa i personal de màquines. El període de formació dels primers és de quatre mesos i de la resta, que s'iniciarà al novembre, d'un mes i mig. Respecte a la totalitat d'Unnic, el centre d'oci requereix aproximadament 230 treballadors i l'espai tindrà un aforament d'un miler de persones. Finalment, Dos Santos ha ressaltat que l'obertura de la instal·lació a Andorra aportarà un valor afegit "molt important", ja que cobrirà una mancança al país, el fet que no hi hagi un centre d'oci integral on poder gaudir de la nit.