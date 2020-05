Ros obre la porta a l'obertura de la frontera abans de l'1 de juliol

Després que el cap de Govern, Xavier Espot, anunciés aquest dilluns que Andorra obrirà les dues fronteres a partir de l'1 de juny, l'ambaixador espanyol Àngel Ros ha afirmat aquest dimarts que "tinc l'esperança que Espanya decideixi obrir la frontera amb el Principat abans de l'1 de juliol", data que ha fixat l'executiu espanyol per a l'obertura de les seves fronteres als turistes d'arreu del món. Ros ha explicat, tal com també ho ha fet l'executiu andorrà, que hi ha negociacions obertes entre els dos governs per trobar una solució pròpia per a Andorra en els propers dies i que el Govern ha fet la petició al govern espanyol i també a l'ambaixada. Fruit d'aquesta petició a l'ambaixada, ell mateix ha elaborat un informe que ha fet arribar a Madrid, el contingut del qual no ha volgut revelar.

"Tenim interès que Andorra funcioni com a destinació turística, perquè això també és bo per a Espanya", ha declarat Ros, que ha explicat que des del ministeris d'Exteriors i Sanitat s'està analitzant la manera com es pot portar a la pràctica. "Andorra i la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran estan en bones xifres sanitàries, i això sens dubte ajuda", ha dit. A més, "he de pensar, com ja s'ha fet en el passat, que hi haurà un tracte diferenciat amb Andorra; de fet, sovint apliquem la normativa com si el Principat fos membre de la Unió Europea (UE)". Ara bé, ha puntualitzat que aquesta no és tan una decisió fronterera, sinó que està vinculada a les restriccions de mobilitat vigents en territori espanyol fruit de l'aprovació de l'estat d'alarma, que a dia d'avui està vigent fins el 7 de juny. Per tant, ha apuntat la possiblitat que les mesures es relaxin quan l'estat d'alarma deixi d'estar vigent i, fins i tot, ha augurat que la data de l'1 de juliol pel conjunt dels turistes també pugui variar en funció de les dades sanitàries.