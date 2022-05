Gallardo no es presentarà a cap llista a les pròximes eleccions

Andorra la VellaJordi Gallardo abandonarà la vida política una vegada finalitzi aquesta legislatura. L'actual president de Liberals ha comparegut aquest dilluns al migdia davant dels mitjans de comunicació per anunciar la decisió. D'aquesta manera, la situació del partit dona un gir radical que arriba després de la voluntat de Judith Pallarés de presentar-se com a cap de llista de la formació per a les properes eleccions generals.

El liberal ha manifestat estar convençut que la decisió "és el millor per al partit" i també per a evitar una trencadissa de la formació. "Prenc aquesta decisió amb serenor", ha dit, assegurant que té clar que no es presentarà en cap llista a les properes eleccions i que deixarà la presidència del partit el dia que es proclami la nova candidata. En aquest sentit, ha indicat que s'implicarà en el projecte de Pallarés "com a un militant més" i que seguirà treballant com a ministre del Govern fins a final de mandat.

