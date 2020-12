La unitat i el diàleg, eixos del discurs de la síndica per Sant Tomàs

La síndica general, Roser Suñé, ha fet una crida al treball conjunt de les diferents forces polítiques en el seu discurs en el marc del tradicional consell de Sant Tomàs, que arran de les mesures sanitàries per la pandèmia s'ha hagut de celebrar excepcionalment al nou Consell General i no a Casa de la Vall, com és tradicional. Precisament la pandèmia ha protagonitzat el discurs de la síndica que ha recordat als consellers que "els ciutadans esperen de nosaltres que sapiguem dialogar i arribar a acords que ens permetin prendre les millors decisions, les més justes, aquelles que tinguin en compte la dimensió global dels assumptes, però també la seva dimensió humana". I ha afegit que els moments de crisi actual exigeixen "amplitud de mires, un sentit d'estat que no entén de petites batalles partidistes sinó que requereix de la política més gran i més noble".

Suñé ha destacat que "els temps de crisi requereixen més i millor política", al mateix temps que ha emfasitzat que amb les seves paraules volia transmetre "solidaritat, sentit d'estat i visió", tres valors, ha afegit, que "tenien en Òscar Ribas Reig un ferm defensor", fent referència d'aquesta manera al recentment finat excap de Govern, de qui ha recordat que va ser un polític "fonamental en la història andorrana del segle XX, i sobretot una persona sempre generosa a l'hora de compartir el seu saber".

651x366 El minut de silenci que s'ha fet en record de l'excap de Govern Òscar Ribas. / M. F. El minut de silenci que s'ha fet en record de l'excap de Govern Òscar Ribas. / M. F.

La síndica ha recordat la feina parlamentària que s'ha dut a terme malgrat les dificultats de la pandèmia i ha incidit, precisament, en el fet que aquesta situació de crisi sanitària "no ens pot allunyar d'aquells objectius" que el país s'havia marcat com a societat "ni ha de servir d'excusa per no avançar en l'agenda social i mediambiental". També s'ha referit al neguit de la ciutadania davant la incertesa creada pel coronavirus i les seves conseqüències econòmiques i socials, i ha defensat que "Andorra ha de seguir sent un projecte compartit pel conjunt dels seus ciutadans" i que l'horitzó de futur s'haurà de repensar entre tots i, en aquest sentit, ha recordat la iniciativa promoguda pel Consell General, el Govern i els comuns, 'Andorra reptes de futur', que es posarà en marxa al gener i que ha de ser un espai de reflexió conjunta.

La síndica ha recordat que la crisi provocada per la pandèmia té efectes "evidents" sobre l'economia del país i té, ha afegit, riscos "socials que no podem deixar de banda" i, en aquest sentit, ha alertat del perill de l'augment de la desocupació i de les desigualtats socials. Així, també s'ha referit a l'aprovació del pressupost per a l'any vinent que, ha incidit, preveu una necessària contenció però, en canvi, contempla l'increment "de les partides destinades a pal·liar els efectes, tant sanitaris com laborals i socials, de la pandèmia".

La síndica també ha volgut tenir unes paraules de suport a la cultura i ha mostrat el compromís del Consell General amb el sector cultural.

Els grups hi diuen la seva

Posteriorment i en declaracions als mitjans de comunicació els diferents grups parlamentaris han valorat les paraules de Suñé. Així, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha destacat que han estat ells el que més han demanat "estructures per al diàleg" i ha constatat la "diferència" entre les paraules de Suñé i la manera d'actuar, després, de la majoria. "Nosaltres estem sempre oberts al diàleg però els mecanismes per fer-lo possible no han arribat", ha destacat López. "El diàleg demana certa reciprocitat", ha afegit, dient que de moment des de la majoria hi ha hagut trasllat d'informació "però això no és diàleg".

Al seu torn, el president de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, ha manifestat que cal que els consellers tinguin "visió d'estat" i que hi hagi propostes que puguin anar en benefici dels ciutadans. També ha destacat que arran de la crisi "l'economia de dret s'ha trencat" i hi ha hagut uns efectes col·laterals que ara cal aturar.

Al seu torn, des de la majoria, el president dels demòcrates, Carles Ensenyat, ha valorat que els discursos de la síndica "sempre ens marquen l'eix vertebrador" del que ha de ser el marc legislatiu i ha destacat que s'afegeixen a la crida a la unitat que ha fet. Al seu torn, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha dit que compartia el discurs de Suñé i ha remarcat que volia "pensar que més que mai hi ha hagut intents de superar picabaralles partidistes" i que, per tant, aquesta "actitud" de cercar consensos "sí que hi ha estat". A l'últim, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha mostrat la "plena predisposició a treballar" de manera conjunta.