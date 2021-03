Llum verda a la vacuna de Janssen

Disponible en: cat

Brussel·lesArriba la quarta vacuna contra el coronavirus a Europa. Aquest dijous l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) ha aprovat la vacuna de Janssen, filial europea de Johnson&Johnson. Aquesta vacuna suposa un pas important per a l'estratègia de vacunació de la Unió Europea, perquè només requereix una sola dosi i no necessita refrigeració especial, per tant, permetrà accelerar el ritme d'immunització una vegada comenci a distribuir-se. Aquesta autorització també té una implicació particular per a Catalunya, perquè Janssen té un acord amb Reig Jofre per produir i envasar massivament la vacuna a la nova planta de Sant Joan Despí. Només falta el vistiplau de la Comissió Europea, que arribarà previsiblement aquesta tarda, perquè pugui començar a distribuir-se.

La de Janssen s'afegeix a les vacunes de Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZenca, que ja s'estan distribuint i aplicant, no sense diversos problemes d'entrega. Brussel·les té assegurades 400 milions de dosis de Johnson&Johnson, de les quals n'havien d'arribar 55 milions aquest segon trimestre de l'any. Tot i això, segons va avançar Reuters, la farmacèutica americana també ha notificat a la Comissió Europea que tindrà problemes per assolir aquest compromís. Als Estats Units aquesta vacuna està autoritzada des del 24 de febrer.

L'Agència Europea de Medicaments atorga a la vacuna de Johnson&Johnson una eficàcia del 67%, lleugerament superior a la vacuna d'AstraZeneca, a la qual dona un 60% d'efectivitat. És molt superior l'eficàcia que s'atribueix a les de Moderna (90%) i la de Pfizer/BioNtech, amb un 85%. Els assajos clínics que determinen aquesta eficàcia s'han dut a terme als Estats Units, Sud-àfrica i diversos països de l'Amèrica Llatina i en un total de 44.000 persones. Pel que fa als efectes secundaris, l'EMA assegura que han sigut lleus o moderats i que desapareixen dos dies després de rebre la vacuna. Els més comuns són dolor al punt on s'administra, mal de cap, cansament, dolors musculars i nàusees.

S'allarga el control de les exportacions

La Unió Europea té problemes per accelerar una campanya de vacunació qüestionada tant des de l'exterior (el Regne Unit, els Estats Units i Israel avancen molt mes de pressa) com des de l'interior, amb queixes d'alguns governs que exigeixen més celeritat. Aquesta setmana s'ha repetit el malestar amb l'anglosueca AstraZeneca. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va enviar un missatge contundent a la companyia, que només ha entregat fins a un 10% de les dosis pactades: "No exportarà fins que compleixi el contracte".

Per això, aquest dijous mateix, la Comissió Europea ha anunciat (com era previsible) que allarga fins a finals de juliol el mecanisme que va posar en marxa per controlar i bloquejar les exportacions de vacunes. De fet, les xifres revelades aquesta setmana per la mateixa Comissió demostren que Europa està exportant milions de vacunes malgrat que té problemes per complir els seus propis objectius de vacunació. Segons ha dit un portaveu de l'executiu, des del febrer s'ha aprovat l'exportació de fins a 34 milions de dosis a 31 països diferents i només s'ha bloquejat en una ocasió, a Itàlia per evitar un enviament a Austràlia.

Fins ara, segons les xifres de la Comissió Europea, s'han administrat 43,1 milions de dosis a la UE dels 60,7 milions de dosis entregades. Segons Bloomberg, s'ha vacunat amb una sola dosi un 6,7% de la població europea, mentre que als Estats Units el percentatge és del 18,8%. L'objectiu de la UE és haver vacunat un 70% de la població adulta a finals d'estiu.