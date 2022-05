Arriba el moment de cuidar-se

Andorra la VellaEn el marc del seu 75è aniversari, Pyrénées Andorra vol fer tot el possible perquè et cuidis. És un dels seus #Propòsits2022 -la campanya que durant tot aquest any desenvolupa per celebrar tan especial efemèride-, que mantindrà els pròxims mesos i abasta el sentit més ampli de la paraula 'cuidar'. Cuidar el teu cos i la teva ment; cuidar-te tu i cuidar els altres; Cuidar la teva alimentació, la teva bellesa, i la teva felicitat.

Al llarg de les pròximes setmanes, Pyrénées Andorra durà a terme diverses campanyes promocionals i informatives que ajudaran a complir aquest objectiu. Una de les primeres a posar-se en marxa van ser els 'Beauty Days' a la secció de cosmètica i parafarmàcia, o el 'Mes del sushi' a l'espai d'alimentació de la segona planta. Petits capricis per consentir-nos que faran adonar-nos de la necessitat vital d'escoltar-nos més, de fer-nos més cas i de mirar-nos una mica. L'arribada d'una nova estació ens motiva a mirar cap a dins d'una altra manera i dir-li a aquella veu interior: "cuidar-me ha de ser una prioritat", perquè si no estem bé amb nosaltres mateixos, no ho podrem estar amb la resta de la societat.

75 anys complint propòsits

Pyrénées Andorra va néixer l'any 1947 amb el propòsit de convertir-se en un espai on tothom pogués trobar el que necessita, allò que buscava. Havent complert el seu propòsit fundacional, la companyia continua creixent cada any amb la incorporació de noves marques -més de 150 el darrer any-, la transformació digital i la consolidació del seu pla de sostenibilitat. Propòsits com 'ser més atrevits', 'brillar', 'tornar a creure' o 'estimar sense fi' es transmetran al llarg dels pròxims mesos perquè, d'una manera o altra, tothom es pugui sentir inclòs. Amb el hashtag #Propòsits2022, Pyrénées Andorra proposa als seus clients que comparteixin els seus desitjos i aspiracions, amb l'objectiu d'ajudar a complir-los.