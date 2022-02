Ordino recupera la penjada i l'enterrament del Carnestoltes després de 25 anys

OrdinoEl comú d'Ordino amb la col·laboració de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino recuperen, després de 25 anys, la penjada i l'enterrament del Carnestoltes. "Ens fa molta il·lusió perquè l'últim cop va ser el 1997", ha explicat el president de l'associació, Albert Roig, qui ha explicat que la proposta va sortir de la corporació i "no ens ho vam pensar" perquè això ajuda a recuperar la vida de poble i les tradicions. D'aquesta manera, la penjada serà el divendres 25 de febrer a les 18 hores a la plaça Major amb un ninot fet pels joves del Punt d'Informació Juvenil. D'aquesta manera, els tabalers i els grallers dels Castellers d'Andorra amenitzaran la cercavila del ninot amb música fins a la plaça Major, on també participarà l'Esbart Valls del Nord.

Roig, acompanyat de la cònsol menor i consellera de Cultura, Eva Choy, han presentat aquest dilluns les activitats de Carnaval per aquest 2022 amb un "un programa més extens que el de l'any passat gràcies a la millora de la situació sanitària", ha informat Choy. A més, ha comentat que hi haurà activitats dirigides per a tots els públics, i ha remarcat que la majoria d'activitats es poden fer a l'aire lliure. Així, l'arrencada del Carnaval es farà amb la tradicional rua de les escoles francesa i espanyola d'Ordino, qui desfilaran disfressats amb animació musical pel carrer Major a les 10 hores el divendres 25 de febrer.

Un dels actes més tradicionals, ja arrelats a la parròquia, serà la representació dels Contrabandistes que enguany es tornarà a celebrar a la plaça Major el dilluns 28 a les 12 hores. Roig ha avançat que la paròdia i la sàtira de l'actualitat política i social de la parròquia tornaran a estar presents en els diàlegs. A més, en la representació també participaran l'Esbart Valls del Nord, el Grup Artístic d'Ordino i la Coral Casamanya. "Aquest any hem inclòs dins el relat la participació de les entitats", ha remarcat Roig. En acabar la representació, la situació sanitària també ha permès a la corporació recuperar el brou de Carnaval amb la carn d'olla.

Una altra de les novetats serà una cursa popular de disfresses i una posterior xocolatada que es faran el dilluns a la tarda. "Hem canviat el format que teníem del concurs de disfresses i ens reinventem amb el format de cursa", ha informat la cònsol menor, qui ha afegit que hi haurà un recorregut de 500 metres per a infants de fins a set anys i una altra d'1,5 quilòmetres per a joves de fins a 18 anys. Així, es premiarà el millor temps, la disfressa més bonica i també la més elaborada. D'altra banda, el dimecres 2 de març a la Capsa es farà el taller 'Fem una corona de flors com la Frida', adreçada a infants a partir de sis anys. Aquesta és l'única activitat que cal reserva en ser en un lloc tancat. Finalment, el mateix dimecres hi haurà l'enterrament i la cremada del Carnestoltes amb focs d'artifici i amb vi bullit per a tots els assistents.

En aquest sentit, Roig ha comentat que les condicions socioeconòmiques del país van provocar que moltes tradicions es perdessin durant la segona meitat del segle XX. Per aquest motiu, ha destacat la importància de recuperar festes tradicionals amb la implicació de diferents entitats i potenciant el relleu intergeneracional. "Un dels problemes generals de tot el país ha sigut la institucionalització de les festes", ha declarat Roig, qui ha defensat aquesta col·laboració entre el comú i les entitats per recuperar "la vida de poble".

D'altra banda, durant la setmana de vacances de Carnaval, des del 28 de febrer i fins al 4 de març, s'organitzaran diferents activitats des del Punt Jove. Enguany hi haurà un torneig de Catan, excursions de raquetes a Sorteny, una visita al 360 Extrem i un taller de circ.