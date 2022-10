Tancar empreses i limitar el combustible i la circulació de vehicles durant dos mesos: Govern ho podrà decretar amb la nova llei d'alerta energètica

Andorra la VellaLa llei d'alerta energètica Govern dotarà l'executiu "d’un mitjà extraordinari per respondre a situacions excepcionalment greus". L'eina "consisteix en la declaració de la situació de crisi energètica. Aquesta declaració té una durada temporal limitada a un màxim de dos mesos, i habilita el Govern per adoptar, durant aquest període, mesures de més contundència i eficàcia, com ordenar el tancament d’empreses, indústries, fàbriques, tallers, instal·lacions i serveis de qualsevol naturalesa; establir limitacions i restriccions en l’ús de vehicles de motor, i fixar limitacions i restriccions en la venda de combustibles. En aquest cas, i atesa la naturalesa de les mesures que pot adoptar el Govern en situació de crisi energètica, es determina que la seva pròrroga ha de ser expressament autoritzada pel Consell General". Qualsevol mesura que es prengui no donarà lloc a cap compensació als afectats.

El text literalment diu que es faculta Govern per a:

a) Ordenar el tancament total o parcial d’empreses, indústries, fàbriques, tallers, instal·lacions i serveis de qualsevol naturalesa que consumeixin energia elèctrica o energies fòssils.

b) Establir restriccions i prohibicions de l’ús de vehicles de motor.

c) Establir restriccions i prohibicions de la venda de combustibles.

2. Les mesures adoptades en situació de crisi energètica no donen lloc a compensació ni indemnització de cap classe.

La declaració pot tenir una vigència màxima de dos mesos, i únicament es pot prorrogar amb l’autorització expressa del Consell General.