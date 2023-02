La policia detecta sis irregularitats en permisos de residència i treball

Andorra la VellaLa policia ha dut a terme un total de 680 controls a persones per verificar els seus permisos de residència i treball. Fruit d'aquestes verificacions s'han detectat sis irregularitats. Així ho ha explicat el ministre de Finances i portaveu en funcions, Cesar Marquina, que ha tornat a remarcar que l'executiu està duent a terme "un treball constant" per comprovar que els treballadors gaudeixen de condicions de treball dignes. En aquest sentit, ha afegit que s'ha pres declaració a 42 persones per comprovar la seva situació laboral, és a dir, que s'estiguin complint les condicions adequades. Aquestes declaracions s'emmarquen en les inspeccions d'ofici que està duent a terme el departament de Treball.

Marquina ha donat aquestes xifres després que el consell de ministres hagi aprovat una modificació del reglament del servei d'Immigració per tal que els treballadors desplaçats al país per fer feines temporals puguin gaudir de la cobertura sanitària escaient en cas de malaltia o de baixa. Aquesta modificació s'afegeix a l'aprovada perquè es garanteixi que els treballadors tenen condicions laborals similars a les de la resta de treballadors del país. El portaveu de l'executiu ha destacat que aquest canvi es fa perquè s'ha constatat que algunes empreses "no estan complint amb les cobertures necessàries" envers els seus treballadors. En aquest sentit, ha manifestat que arran d'algunes inspeccions i notícies publicades als mitjans de comunicació s'ha pogut comprovar que algunes empreses no complien l'obligació i perquè "no hi hagi lloc a dubte", és a dir, perquè no es pugui interpretar el reglament d'una altra manera, s'ha decidit posar "negre sobre blanc" i aclarir aquest aspecte per donar "seguretat jurídica" als empleats.

D'altra banda, qüestionat sobre la detenció d'un empresari feta pública aquesta setmana per la policia, Marquina ha explicat que el cas es remunta al desembre del 2021, quan arran d'una denúncia va intervenir el ministeri d'Afers Socials, ja que es va evidenciar que les condicions d'habitatge d'aquests treballadors no eren les adequades. Tal com ha comentat, aquesta situació es va resoldre a través de la neteja dels espais i reubicant els treballadors en altres habitatges. Arran d'aquesta intervenció, però, es va identificar una suposada irregularitat en les relacions laborals que transcendiria l'àmbit administratiu i estaria en el penal, motiu pel qual es va donar trasllat del cas a la justícia, segons ha completat Marquina. Preguntat per què s'ha tardat quinze mesos a detenir aquest empresari, ha defensat que el Govern "va fer el que li pertocava" i que quan el cas va "sortir de la gestió administrativa per anar a la penal" ha de ser la justícia la que "respongui" sobre aquest procés. "No podria opinar sobre el procés", ha conclòs, reiterant que el que estava en mans de l'executiu es va fer. "S'ha fet i s'està fent tot el que està en mans del Govern per resoldre com més ràpidament millor" aquesta i altres situacions, ha defensat. I ha afegit que un any després de constatades les irregularitats es va tornar a fer una inspecció a l'habitatge en què estaven allotjats aquests treballadors en el marc de la qual es va "posar a disposició dels treballadors" un telèfon mòbil que podien contactar "en cas de neguit, necessitat o preocupació" i ha afegit que també se'ls va proveir de la roba d'abric escaient ja que es va detectar aquesta mancança.

El portaveu del Govern ha tornat a reiterar que l'executiu està fent inspeccions d'ofici de manera "constant" per poder comprovar que no hi hagi irregularitats en la situació d'aquests treballadors temporals al país.