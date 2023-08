Acaba les vacances amb un iPhone 14

El mes d'agost va arribant al seu final i amb ell els sortejos que t'ha portat Pyrénées Andorra durant tots els dissabtes d'aquest mes. Si és ara quan t'assabentes de la notícia encara estas a temps d'endur-te un iPhone 14. I és que aquest dissabte 26 d'agost se celebra el darrer sorteig d'un iPhone 14 de 128 GB valorat amb un import de 869 euros. El sorteig es farà a les 22:00 hores a porta tancada i el centre informarà el guanyador per trucada telefònica l'endemà d'aquest, és a dir, diumenge.

I què has de fer per a participar en el sorteig? Doncs ben senzill. Totes les compres efectuades durant la setmana prèvia al sorteig i que siguin d'un import igual o superior a 50 euros podran participar-hi (en el cas que la compra sigui, per exemple, de 100 euros, el client podrà entrar al sorteig a través de dues butlletes de 50 euros cadascuna). A la butlleta s'haurà d'especificar el nom, lloc de residència i, molt important, el número de telèfon (en el sorteig també es triaran dos reserves per si mai fallés la butlleta guanyadora). Pyrénées Andorra posa a la teva disposició les bases del concurs perquè consultis tots els teus dubtes.