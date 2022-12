Caiguda d'un 6% de les vendes a grans superfícies a l'octubre

Andorra la VellaL'índex general de vendes de les grans superfícies comercials ha disminuït un 6% a l'octubre en relació amb el mateix període de l'any anterior. Segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, si es desglossa aquest índex en productes alimentaris i la resta de productes, la categoria d'alimentació cau un 1% en comparació amb el període homòleg del 2021. Així mateix, pel que fa a l'índex de la categoria corresponent a la resta de productes, disminueix un 10,5% en comparació al mateix període anterior. En relació amb l'octubre del 2019, abans de la crisi sanitària, l'índex general de vendes a preus corrents presenta una variació positiva del 19,1%.

Si s'analitzen les economies de l'entorn, cal destacar que la variació anual de l'índex general mesurada a l'octubre d'aquest any se situa per sota de la xifra d'Espanya (10,3%) i França (9,1%). Pel que fa a les variacions intermensuals, l'índex general de l'octubre experimenta una variació positiva del 12,1% respecte del mes de setembre, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no descompten factors estacionals ni els efectes de calendari.

En relació amb l'índex de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, a l'octubre ha disminuït un 11,6%. La categoria d'alimentació cau un 11,4% mentre que la resta de productes disminueixen un 13,4%. Per tant, la dinàmica dels índexs a preus constants segueixen la mateixa tendència dels preus corrents. D'altra banda, el departament d'Estadística assenyala que la magnitud dels índexs respecte de la mesura de preus corrents disminueix per l'efecte dels preus. En comparació al període d'abans de la pandèmia, l'índex general de vendes a preus constants presenta una variació positiva del 9,8%.

Índex d'ocupació

D'altra banda, l'índex d'ocupació de les grans superfícies del comerç al detall decreix en un 3,6% a l'octubre en comparació amb el mateix període de l'any anterior i presenta una baixada del 2,4% en relació amb el mes de setembre d'enguany.

Per sexes, el 65,3% del personal correspon al gènere femení i el 34,7% restant al masculí. La proporció de dones ocupades en aquest tipus d'establiments augmenta un 1,4%, mentre que la dels homes disminueix un 2,5%.

Finalment, per tipus de jornada laboral, el 92,8% dels treballadors té una jornada laboral a temps complet, mentre que el 7,2% gaudeix d'una jornada laboral a temps parcial.