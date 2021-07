Les empreses d'entre 0 i 4 treballadors han estat, amb 10.300 euros de mitjana per nòmina, les més beneficiades pels crèdits tous

Andorra la VellaLes empreses o els negocis que tenen entre 0 i 4 treballadors han estat, en termes relatius, els més beneficiats pel programa en impacte per assalariat o autònom, amb 10.302,14 € de mitjana, seguits per les grans empreses, amb un impacte de 8.733,61 € per assalariat, segons una resposta del ministre portaveu, Èric Jover, a pregunta de la consellera general no adscrita, Carine Montaner, sobre els crèdits tous avalats per l'Executiu.

Segons Jover, “vistes les dades comentades, el que suggereix la consellera no sembla massa oportú, ja que segurament es prioritzarien empreses de grans dimensions sense tenir en consideració la idiosincràsia del teixit econòmic andorrà”. Montaner qüestiona sobre quins conceptes jurídics no s’ha publicat al BOPA la llista d’empreses que van rebre diners provinents dels crèdits tous avalats per Govern i si s’ha tingut en compte el tema del nombre d’empleats com a criteri prioritari a l’hora de fixar els imports relatius a crèdits tous.

Jover, en nom del Govern, replica que en programes d’ajuda similars que s’han fet en el passat també s’ha aplicat la mateixa fórmula i no s’ha publicat el nom de les persones beneficiàries de l’aval, com va passar per exemple amb el programa d’ajuda a empreses que es van veure afectades per la intervenció de l’entitat bancària Banca Privada d’Andorra. En l’anàlisi i valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades, la Comissió Tècnica ha valorat de forma global la situació de l’empresa amb independència del nombre de treballadors. Això no obstant, en totes les sol·licituds ha estat necessari comparar l’import demanat en la partida de salaris amb la massa salarial de la CASS. La diferència no pot excedir el 20% per atorgar veracitat als imports sol·licitats.

Les sol·licituds resoltes per part del Govern en el primer programa de crèdits tous representen un total de 15.083 assalariats o treballadors per compte propi, fet que suposa el 49,77% del total d’assalariats del país al moment de tancar el programa.

L’import total concedit en el programa representa un impacte mitjà de 8.600 euros per assalariat o treballador per compte propi. En la resposta també es detalla que els sectors del comerç a l’engròs i al detall, l’hostaleria i la restauració i la construcció han rebut conjuntament 105,6 milions d’euros, que representen el 85% del total concedit i també acumulen el nombre de treballadors més gran.