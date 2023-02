Govern constata noves "evidències" d'irregularitats en contractes de treball

Andorra la VellaDesprés de les diferents inspeccions d'ofici impulsades pel Govern a finals de l'any passat, el departament d'Immigració i Treball, juntament amb agents del Cos de Policia, continua realitzant controls durant aquest inici d'any per tal de constatar possibles infraccions en les condicions laborals de treballadors amb permís de residència i treball i de treballadors temporals. Així, tal com ha assegurat aquest dimecres el ministre portaveu en funcions, César Marquina, les inspeccions dels darrers dies, principalment en els sectors de la construcció, la restauració i l'hoteleria, "han donat lloc a la recollida d'evidències" que a hores d'ara s'estan analitzant per constatar si s'han produït "incompliments" i, per tant, començar a obrir els expedients sancionadors escaients.

En aquest sentit, Marquina ha anunciat que aquest dijous representants de l'executiu es reuniran amb l'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) "per compartir amb el sector el neguit que està tenint el Govern" i per conèixer "com perceben la situació i si hi ha mesures correctores que es poden dur a terme o no". La voluntat de la trobada, ha dit, és que tots dos actors sumin esforços i preguin les mesures escaients per "ajudar a eliminar aquest tipus de situacions si s'estan donant".

Malgrat les preguntes dels periodistes, Marquina no ha avançat el nombre d'inspeccions que s'han estat fent durant aquests dies, ni tampoc quines són les "evidències" que s'han constatat en unes inspeccions que s'han impulsat "de manera proactiva". El ministre en funcions ha apuntat que l'anàlisi de les proves recollides "ha de seguir el seu curs", ja que "la voluntat és arribar fins al fons de la qüestió i intentar fomentar que les persones que es trobin en situació de vulneració dels seus drets laborals declarin quins aspectes s'estan vulnerant".

El que sí que ha avançat, però, és que "s'han recollit evidències del tipus documental com ara contractes laborals, que s'han de validar si són correctes respecte de la legislació andorrana, i altres aspectes relacionats amb les hores de treball". "Fins que no hagi finalitzat el procés no és adient avançar-nos amb cap conclusió", ha afegit. També ha afirmat que, fins ara, el Govern no ha acudit per cap cas a la Fiscalia, tot i que "això no vol dir que no passi".

Finalment, i en resposta als mitjans de comunicació, Marquina ha confirmat la "por" que han mostrat alguns dels treballadors a l'hora de ser entrevistats per inspectors de treball i agents de policia: "De les entrevistes fetes pels inspectors sí que es trasllada certa por a l'hora de revelar tots els detalls de les seves relacions laborals, però s'estan començant a obtenir aquestes declaracions", ha conclòs.