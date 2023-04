Edgar Martínez: "Hem aconseguit situar-nos en un 30% de quota de mercat del públic local”

A finals de juliol de 2022, el centre comercial Epizen obria les portes al públic amb la voluntat d’ajudar a modernitzar el sector ‘retail’ a Andorra. Des de la seva obertura i fins a dia d’avui s'han assolit unes xifres d'èxit tant pel que fa al nombre de visitants com de vendes. Tot plegat situa Epizen com un nou motor econòmic no tan sols del Principat, també del Pirineu. El client resident i de poblacions properes a Andorra, a més del client turista, trien el que s’erigeix com el més gran centre comercial d’Andorra atrets per la gran oferta que disposa en articles d'electrònica, òptica, moda, perfumeria, farmàcia, punts de restauració i un hipermercat que, a més de disposar d’un gran assortiment de productes -més de 36.500 referències- és el que ofereix preus més competitius.

Avui volem fer balanç de tot plegat amb el seu director, Edgar Martínez, que ens parla del present i del futur d'Epizen a les portes del desenvolupament de la segona fase del projecte, que inclou oci i restauració, i que un cop completat permetrà que el client tingui una experiència de compra integral.

Quin és el balanç que extreu dels primers nou mesos d'obertura d'Epizen?

El balanç d'aquests primers nou mesos és positiu. Els objectius que ens havíem marcat des d'un inici els estem assolint. Hem aconseguit obviar el negoci tradicional establert durant els anys anteriors a Epizen que s'ha sostingut per la dependència de la venda de productes, com ara, el tabac, l'alcohol, la xocolata i el formatge, entre altres, i ens hem centrat a donar més servei tant al client de província com el local. De fet, avui dia, ens situem en un 30% de quota de mercat del públic local, el que suposa tres vegades més del que havia assolit l'antic centre comercial. Alhora, els informes ens indiquen que els clients de província, vinguts de poblacions properes a Andorra, també troben a Epizen una multitud de productes indispensables per a les seves llars. Ara ens estem preparant per analitzar detingudament la resposta per part del turista convencional que ens visitarà durant l'estiu.

En una entrevista anterior, vostè va dir que "si els centres comercials no tenen ànima no tenen gaire sentit", com definiria l'ànima d'Epizen? Quina és l'ànima d'Epizen?

En primer lloc, cal remarcar que Epizen no està acabat del tot. Ara per ara, l'ànima del centre comercial es troba en la seva arquitectura i en ser un centre massiu amb una òptima relació qualitat-preu, però ens falta la part relacionada amb l'oci que acabarà de completar l'experiència de compra que es busca. Conceptes que es veuran en el desenvolupament de la segona fase del projecte que l'iniciarem ben aviat. Una fase que tenim molt clara com l'executarem, però que, alhora, requereix tenir el cap fred per prendre decisions encertades. Volem passar-ho bé desenvolupant aquesta segona fase, la volem gaudir al màxim i transmetre-ho al públic.

Què ha suposat l'obertura d'Epizen per Andorra?

Encara no m'atreviria a donar una resposta. Epizen és un centre comercial grandiós pel país on ens trobem. Si no tinguéssim aquests 8,5 milions de clients potencials, Andorra no podria tenir un centre de 65.000 metres quadrats. Tenim marques de primera línia instal·lades a Epizen que han vingut atretes pel fort tràfic de turistes que rep el país any rere any.

Quan obres un centre comercial d'aquest tipus a qualsevol part del món, els primers anys de vida, la transformació dels hàbits de consum es van evidenciant i es van decantant cap a un lloc on el client pugui trobar de tot. Per tant, crec que encara no som del tot conscients del que hem construït aquí.

Amb tot, el que hem tingut clar des de l'inici és canviar la imatge del que és la porta d'entrada a Andorra. Sent Andorra un país que està de moda i que genera interès per un públic determinat que ha decidit venir a viure-hi no tenia sentit mantenir un edifici que havia quedat obsolet. Hem volgut canviar la imatge d'entrada al país amb l'arquitectura innovadora de la façana exterior d'Epizen i ara falta que el contingut, l'hàbit de consum tant del públic local com de província i del turista vingui cap aquí, cap a Epizen. I això arribarà.

Han assolit l'objectiu d'atraure al client de les zones properes al Principat d'Andorra?

Tenim la targeta My Pyri que ens ha permès veure que tenim un abast provincial important i el més remarcable és que entre setmana funcionem molt bé. Respecte al comprador de província estem funcionant i això ho acabarem de precisar quan comencem a demanar als clients els codis postals en el moment de passar per caixa.

Un altre punt important que ha fet que el client de província vingui cap a Epizen són els accessos que s'han fet. Epizen es troba enmig de dues rotondes que fa que el desplaçament fins al mateix centre comercial sigui més pràctic i àgil. Factors que expliquen que els clients de província trien Epizen per abastir-se.

Però, estarà d'acord que han d'haver-hi altres factors per captar a tot tipus de client?

Totalment. Hem de treballar per mantenir el diferencial de preus respecte els països veïns. Això ho hem de continuar oferint al nostre client. Vivint en un món globalitzat s'ha acabat això de venir a Andorra per trobar aquell disseny exclusiu d'un producte determinat, però el factor preu encara hi és i l'hem de mantenir. Des d'Epizen ens volem centrar en el fet que venir fins a Andorra a comprar encara surt a compte

Cap a on s'encamina el projecte d'Epizen?

Epizen s'encamina cap a vestir els 13.000 metres quadrats comercials restants que ens ajudaran a acabar de donar-li l'ànima de la qual parlàvem anteriorment. Només així assolirem ser l'epicentre dels Pirineus. I és que no hem de perdre de vista que Epizen és l'únic centre comercial amb un gran volum de marques molt definides que pretenen donar al client tot allò que necessita en un mateix lloc.