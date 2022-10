L'EFA defensa que s'ha d'impulsar la col·laboració publicoprivada per solucionar problemes en matèria d'habitatge

Andorra la VellaL'Empresa Familiar Andorrana (EFA) creu que cal una major col·laboració publicoprivada en qüestions com l'energia o l'habitatge. D'aquesta manera, defensen que si aquesta cooperació hagués estat impulsada temps enrere avui en dia problemes com la dependència energètica de l'exterior o la manca de pisos on allotjar la mà d'obra que el país necessita no serien tan greus.

D'aquesta manera, el president de l'entitat, Daniel Armengol, ha manifestat en una trobada amb els mitjans de comunicació, que la qüestió de l'habitatge els preocupa molt, ja que estan tenint "moltes dificultats a tenir i retenir talent" i ha afegit que la "solució" que s'hauria d'aplicar està "inventada" en altres llocs i consistiria en una col·laboració publicoprivada a través de la qual les administracions que són propietàries dels terrenys els posarien a l'abast d'inversors privats que bastirien els edificis per poder oferir habitatge a preu garantit tot aconseguint una rendibilitat que no hauria de ser massa elevada, però que, en canvi, sí que faria interessant el negoci. Això, defensa, "ja es podria haver fet" i ha lamentat que, en canvi, aquí s'està procedint "al revés" i s'està veient com inversors de fora construeixen habitatge no per posar-lo al mercat de lloguer sinó per vendre'l i aconseguir un benefici a curt termini.

Mentre aquesta solució, que és a més llarg termini, no arriba Armengol ha fet notar que el sector privat "se n'ha anat sortint", ja que per exemple les estacions o els hotels estan buscant allotjament per als seus treballadors. "El problema s'accentua quan es toca el moll de l'os que és la gent que viu al país", ha afegit, i ha manifestat que si no hi ha inversió dels promotors del país en lloguerés per la política "intervencionista" de l'executiu que provoca una manca de seguretat jurídica. I des de la junta de l'EFA lamenten que el problema ja estigui esdevenint "estructural" i només s'apliquin "pegats" mentre la qüestió es va "enquistant".

El president de l'EFA ha destacat que per mantenir el personal les empreses estan oferint habitatge o suplements salarials. I precisament sobre l'increment que aquests sous poden experimentar l'any vinent ha lamentat que no s'hagin impulsat convenis col·lectius. "La falta de voluntat política ha fet que no s'hagin propiciat els convenis col·lectius", ha dit. En aquest sentit, ha defensat que "no tots els sectors es poden permetre la mateixa pujada salarial" i considera, per tant, que el "més intel·ligent" hagués estat impulsar convenis sectorials. Així, ha valorat que serà difícil que sindicats i patronal es posin d'acord i albira que el Govern tornarà a aprovar un decret que establirà l'increment els salaris de forma homogènia, la qual cosa, ha lamentat, "no té sentit".