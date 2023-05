L'empresa de Piqué es desfà de l'àrea de tenis per centrar-se en els negocis de futbol

Andorra la VellaA penes cinc anys després d'haver signat un multimilionari contracte per a quedar-se amb els drets de la Copa Davis, el grup Kosmos de Gerard Piqué ha liquidat també Kosmos Tennis i Kosmos Management, divisions del negoci dedicades al tennis.

La decisió de l'exfutbolista del Barcelona arriba cinc mesos després que s'anunciés la fi de l'acord entre Kosmos i la Federació Internacional de Tennis per la Copa Davis en un contracte signat per 25 anys i en els quals l'empresa de Piqué s'havia compromès a pagar 3.000 milions d'euros.

Sense la Copa Davis, la continuïtat de Kosmos Tennis ja no tenia cap sentit. L'empresa de Piqué ha decidit centrar el seu negoci en la Kings League, la Queens League i el Futbol Club Andorra de futbol com a principals actius. Piqué té com a objectiu que l'FC Andorra acabi jugant a primera divisió després d'una sèrie d'ascensos meteòrics. Amb la King's, i ara també la Queen's League, també està tenint un èxit fulgurant. I aquests són els dos reptes en els quals està centrat actualment.

"Per a nosaltres era un pas natural després del que havia passat amb la Davis. L'empresa està mirant a altres punts a nivell empresarial, com la Kings o la Queens. Ara mateix estem centrats com a empresa en altres sectors. Aquest gir tenia sentit i el tennis ja no anava tan en la línia del que estàvem fent", han declarat a la web Relleu fonts de Kosmos.

Igualment, Kosmos Management, la filial dedicada a la representació de tennistes, fundada en 2021 i dirigida pel extenista asturià Galo Blanco, també ha estat dissolta. En la cartera de representació de l'agència s'havia contractat inicialment el tennista austríac Dominic Thiem, exnúmero 3 mundial i campió del US Open de 2020, al qual es van unir la russa Daria Kasatkina, el seu compatriota Andrei Rublev, la ucraïnesa Elina Svitolina i el croat Borna Coric, entre els tennistes més coneguts.

Mentre Thiem i Kosmos van trencar el seu contracte el mes de febrer passat, Blanco i Piqué van separar els seus camins l'abril passat, després que el'extenista asturià va fundar l'agència 72 Sports Group i es va emportar gairebé tota la cartera de clients de Kosmos com Coric, Rublev o Svitolina.

Ruptura traumàtica