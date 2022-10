Advertència dels mecànics: podria no haver-hi rodes per tothom, a sis dies de l'obligatorietat

Andorra la VellaEl sector mecànic alerta que potser no hi haurà suficients rodes en els vehicles segons ha informat RTVA. Cal recordar que, a partir de l'1 de novembre serà obligatori, serà obligatori dur rodes de contacte en els vehicles. Els motius principals que expliquen el desabastiment són les restriccions en la producció i l'augment dels preus de transport a causa de la pujada dels combustibles. Segons Jordi Guiu, de Pneumàtics SAM, les cases ja han avisat que no hi haurà gaire material i que els tallers hauran d'adaptar-se a les circumstàncies. Una de les possibles solucions serà la revenda, però podria provocar un encariment de fins al 30%.